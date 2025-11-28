Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil Boisseuil

Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil Boisseuil vendredi 28 novembre 2025.

Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil

Boisseuil Haute-Vienne

Tarif : 33 – 33 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Popa Chubby, musicien éclectique, présentera son nouvel album intitulé I Love Freddie King lors d’un concert à Boisseuil.

Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap. Personnage singulier et guitariste talentueux, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. .

Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil

German : Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil

Italiano :

Espanol : Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil

L’événement Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil Boisseuil a été mis à jour le 2025-08-13 par OT Limoges Métropole