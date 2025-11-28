Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil Boisseuil

Boisseuil Haute-Vienne

2025-11-28
Popa Chubby, musicien éclectique, présentera son nouvel album intitulé I Love Freddie King lors d’un concert à Boisseuil.

Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap. Personnage singulier et guitariste talentueux, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent.   .

