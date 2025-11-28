Concert de Popa Chubby Espace Couzy Boisseuil Boisseuil
Boisseuil Haute-Vienne
Tarif : 33 – 33 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Popa Chubby, musicien éclectique, présentera son nouvel album intitulé I Love Freddie King lors d’un concert à Boisseuil.
Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap. Personnage singulier et guitariste talentueux, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. .
Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
