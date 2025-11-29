Concert de PRESENCE Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc
Concert de PRESENCE Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc samedi 29 novembre 2025.
Concert de PRESENCE
Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Retrouvez PRESENCE, ensemble vocal et instrumental, qui montera sur la scène de l’espace Montluc, à Saint Étienne de Montluc, au profit de l’Association cordemaisienne Romain Sourire , à l’initiative de Noël sur les Etoiles !
Une belle soirée musicale en perspective.
Vente de gâteaux et boissons sur place.
Tarifs
Adultes 12 €
Enfants -12 ans 6 €
Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/romain-sourire/evenements/soiree-presence .
Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 82 97 96 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de PRESENCE Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay