Concert de PRESENCE Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc

Concert de PRESENCE

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 20:30:00

Retrouvez PRESENCE, ensemble vocal et instrumental, qui montera sur la scène de l’espace Montluc, à Saint Étienne de Montluc, au profit de l’Association cordemaisienne Romain Sourire , à l’initiative de Noël sur les Etoiles !

Une belle soirée musicale en perspective.

Vente de gâteaux et boissons sur place.

Tarifs

Adultes 12 €

Enfants -12 ans 6 €

Réservation sur https://www.helloasso.com/associations/romain-sourire/evenements/soiree-presence .

