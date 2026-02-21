Concert de Présentation Album VOXPOP 5 Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy
Concert de Présentation Album VOXPOP 5 Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy samedi 21 mars 2026.
Concert de Présentation Album VOXPOP 5
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 22:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Concert de présentation du nouvel album VOXPOP 5
Au programme Desprez, Lassus, Desenclos, Duruflé, Poulenc
Arrangements vocaux de variété française.
ENTRÉE LIBRE PLATEAU VENTE DU NOUVEL ALBUMTout public
0 .
Eglise Sainte Bernadette 1 rue du général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 95 08 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert to present the new VOXPOP 5 album
Program: Desprez, Lassus, Desenclos, Duruflé, Poulenc
French variety vocal arrangements.
FREE ADMISSION SET SALE OF NEW ALBUM
L’événement Concert de Présentation Album VOXPOP 5 Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-02-21 par DESTINATION NANCY