Concert de Présentation Album VOXPOP 5 Eglise Sainte Bernadette Vandœuvre-lès-Nancy

Concert de Présentation Album VOXPOP 5

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du général Frère Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Concert de présentation du nouvel album VOXPOP 5

Au programme Desprez, Lassus, Desenclos, Duruflé, Poulenc

Arrangements vocaux de variété française.

ENTRÉE LIBRE PLATEAU VENTE DU NOUVEL ALBUMTout public

Eglise Sainte Bernadette 1 rue du général Frère Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 95 08 95

English :

Concert to present the new VOXPOP 5 album

Program: Desprez, Lassus, Desenclos, Duruflé, Poulenc

French variety vocal arrangements.

FREE ADMISSION SET SALE OF NEW ALBUM

