CONCERT DE PRESTIGE Lunel

12 octobre 2025 à 16 h

Église Notre-Dame-du-Lac

Tél 06 62 25 08 35

Tarif 15 € 7 € Gratuit pour les moins de 16 ans

Tout public

Pour son 50ème anniversaire, l’association des Amis de l’Orgue de Lunel vous propose un concert exceptionnel qui fera résonner le grand orgue Cavaillé-Coll, classé monument historique en 1977, dans le cadre exceptionnel de l’église Notre-Dame-du-lac et des ses tableaux également classés monuments historiques, parmi lesquels le tableau représentant Saint-Gérard récemment restauré.

Ce concert sera l’occasion d’écouter certains des artistes qui ont joué par le passé sur l’instrument de l’église Notre-Dame-du-Lac. Diverses œuvres musicales seront proposées explorant un répertoire varié. Ainsi, organistes, chanteurs et musiciens jouant des instruments à vent

tels que la trompette, le hautbois ou le cor se succèderont en unissant alternativement leurs talents pour le plus grand plaisir du public. .

Place Martyrs de la Résistance Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 6 62 25 08 35

English :

october 12, 2025 ? at 4 p.m

Notre-Dame-du-Lac Church

Tel 06 62 25 08 35

Price: 15 ? 7 ? ? Free for children under 16

All audiences

German :

12. Oktober 2025 ? um 16 Uhr

Kirche Notre-Dame-du-Lac

Tel: 06 62 25 08 35

Eintrittspreis: 15 ? 7 ? Kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Allgemeines Publikum

Italiano :

12 ottobre 2025 ? alle ore 16.00

Chiesa di Notre-Dame-du-Lac

Tel: 06 62 25 08 35

Prezzo: 15 ? 7 ? Gratuito per i bambini sotto i 16 anni

Aperto a tutti

Espanol :

12 de octubre de 2025 ? a las 16 horas

Iglesia de Notre-Dame-du-Lac

Tel: 06 62 25 08 35

Precio: 15€ 7€ Gratis para menores de 16 años

Abierto a todos

