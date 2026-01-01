Concert de Prince Ringard Spézet
Concert de Prince Ringard Spézet samedi 31 janvier 2026.
Concert de Prince Ringard
Pub An Sibin Spézet Finistère
Début : 2026-01-31 20:00:00
2026-01-31
Le Pub An Sibin à Spézet vous propose un concert de Prince Ringard le samedi 31 janvier à 20h00
> prix libre .
Pub An Sibin Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 9 55 47 37 37
