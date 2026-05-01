Concert de printemps (115e anniversaire) Gries
Concert de printemps (115e anniversaire) Gries samedi 30 mai 2026.
Gries
Concert de printemps (115e anniversaire)
rue du Stade Gries Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
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rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr
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English :
L’événement Concert de printemps (115e anniversaire) Gries a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn