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Concert de printemps (115e anniversaire) Gries

Concert de printemps (115e anniversaire) Gries samedi 30 mai 2026.

Adresse : rue du Stade

Ville : 67240 Gries

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Gries

Concert de printemps (115e anniversaire)

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

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rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62  mairie@gries.fr

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English :

L’événement Concert de printemps (115e anniversaire) Gries a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn