Gries

Concert de printemps (115e anniversaire)

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

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rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

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English :

L’événement Concert de printemps (115e anniversaire) Gries a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn