CONCERT DE PRINTEMPS 2025 – Argelès-sur-Mer, 30 mai 2025 20:30, Argelès-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

Concert annuel traditionnel regroupement 2 chorales historiques d’Argelès sur Mer

Els Cantaires d’Argeles sur Mer et Chorale André Dunyach

+ Invitation d’une chorale Basque

Forme Chants chorale + musique

Les 2 chorales amies souhaitent perpétuer…

Allée Ferdinand Buisson

Argelès-sur-Mer 66700 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 02 02 71

English :

Traditional annual concert featuring 2 historic Argelès sur Mer choirs

Els Cantaires d?Argeles sur Mer and Chorale André Dunyach

+ Invitation from a Basque choir

Form: Choral singing + music

The 2 friendly choirs wish to perpetuate…

German :

Traditionelles Jahreskonzert mit zwei historischen Chören aus Argelès sur Mer

Els Cantaires d?Argeles sur Mer und Chorale André Dunyach

+ Einladung eines baskischen Chors

Form: Chorgesang + Musik

Die beiden befreundeten Chöre möchten die…

Italiano :

Tradizionale concerto annuale che riunisce 2 cori storici di Argelès sur Mer

Els Cantaires d’Argeles sur Mer e Chorale André Dunyach

+ Invito di un coro basco

Forma: Canto corale + musica

I due cori amici desiderano perpetuare…

Espanol :

Tradicional concierto anual que reúne a 2 coros históricos de Argelès sur Mer

Els Cantaires d’Argeles sur Mer y la Coral André Dunyach

+ Invitación de un coro vasco

Forma: Canto coral + música

Los 2 coros amigos desean perpetuar…

