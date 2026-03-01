Concert de Printemps à Abbeville Abbeville
Concert de Printemps à Abbeville Abbeville vendredi 27 mars 2026.
Concert de Printemps à Abbeville
4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Chœur de la Baie de Somme.
Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.
Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON
Chœur de la Baie de Somme.
Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.
Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON .
4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr
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English :
Ch?ur de la Baie de Somme.
Conducted by Jean-Philippe COURTIS.
Piano and artistic direction Jean-Pierre BAUDON
L’événement Concert de Printemps à Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME