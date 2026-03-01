Concert de Printemps à Abbeville

4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Chœur de la Baie de Somme.

Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.

Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON

Chœur de la Baie de Somme.

Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.

Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON .

4 Place du Saint-Sépulcre Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

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English :

Ch?ur de la Baie de Somme.

Conducted by Jean-Philippe COURTIS.

Piano and artistic direction Jean-Pierre BAUDON

L’événement Concert de Printemps à Abbeville Abbeville a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME