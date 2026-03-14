Concert de Printemps à Bahus-Soubiran

Bahus-Soubiran Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

DIMANCHE 29 MARS au Foyer de Bahus-Souhiran

CONCERT DE PRINTEMPS

LOUS PASTOUROS

Avec la participation de l’harmonie junior

REPAS Adultes 16€ Enfants 10€

Merlu sauce fruits de mer

Filet mignon sauce forestière

Pommes persillées

Salade Fromage

Gâteau basque chantilly

Café

Réservation avant le mercredi 25 mars au 06.33.85.80.47 ou 06.70.57.64.02 .

Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 80 47

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English : Concert de Printemps à Bahus-Soubiran

L’événement Concert de Printemps à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-12 par Tourisme Aire Eugénie