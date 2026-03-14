Concert de Printemps à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran
Concert de Printemps à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran dimanche 29 mars 2026.
Concert de Printemps à Bahus-Soubiran
Bahus-Soubiran Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
DIMANCHE 29 MARS au Foyer de Bahus-Souhiran
CONCERT DE PRINTEMPS
LOUS PASTOUROS
Avec la participation de l’harmonie junior
REPAS Adultes 16€ Enfants 10€
Merlu sauce fruits de mer
Filet mignon sauce forestière
Pommes persillées
Salade Fromage
Gâteau basque chantilly
Café
Réservation avant le mercredi 25 mars au 06.33.85.80.47 ou 06.70.57.64.02 .
Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 80 47
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English : Concert de Printemps à Bahus-Soubiran
L’événement Concert de Printemps à Bahus-Soubiran Bahus-Soubiran a été mis à jour le 2026-03-12 par Tourisme Aire Eugénie