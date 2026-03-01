Concert de printemps à Hallencourt

Rue de la République Hallencourt Somme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Chœur de la Baie de Somme.

Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.

Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON.

Chœur de la Baie de Somme.

Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.

Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON. .

Rue de la République Hallencourt 80490 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr

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English :

Ch?ur de la Baie de Somme.

Conducted by Jean-Philippe COURTIS.

Piano and artistic director Jean-Pierre BAUDON.

L’événement Concert de printemps à Hallencourt Hallencourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME