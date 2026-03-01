Concert de printemps à Hallencourt Hallencourt
Concert de printemps à Hallencourt Hallencourt dimanche 29 mars 2026.
Concert de printemps à Hallencourt
Rue de la République Hallencourt Somme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Chœur de la Baie de Somme.
Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.
Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON.
Chœur de la Baie de Somme.
Dirigé par Jean-Philippe COURTIS.
Piano et direction artistique Jean-Pierre BAUDON. .
Rue de la République Hallencourt 80490 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 27 92 tourisme@ca-baiedesomme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ch?ur de la Baie de Somme.
Conducted by Jean-Philippe COURTIS.
Piano and artistic director Jean-Pierre BAUDON.
L’événement Concert de printemps à Hallencourt Hallencourt a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME