Fons

Concert de printemps à l’église de Fons

Eglise Saint-André Fons Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Comme chaque année, les Rencontres Musicales de Figeac organisent leur concerts de printemps !

Dans le cadre de ces concerts, l’église de Fons accueille une soirée musicale d’exception autour des grandes œuvres du répertoire classique

Comme chaque année, les Rencontres Musicales de Figeac organisent leur concerts de printemps !

Dans le cadre de ces concerts, l’église de Fons accueille une soirée musicale d’exception autour des grandes œuvres du répertoire classique. Les artistes invités interpréteront des pièces de Beethoven, Vivaldi et Borodine dans un cadre patrimonial remarquable, propice à l’émotion et à l’écoute. Violon, violoncelle, alto, guitare et accordéon se réunissent pour offrir au public un moment raffiné placé sous le signe de la virtuosité et du partage musical.

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Eglise Saint-André Fons 46100 Lot Occitanie contact@festivaldefigeac.com

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English :

As every year, the Rencontres Musicales de Figeac organize their spring concerts!

As part of these concerts, the church of Fons hosts an exceptional musical evening around the great works of the classical repertoire

L’événement Concert de printemps à l’église de Fons Fons a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Dordogne