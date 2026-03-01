Concert de Printemps à Limeray Limeray
La musique municipale de Limeray vous invite à son concert de printemps le dimanche 29 mars 2026.
La musique municipale de Limeray vous invite à son concert de printemps le dimanche 29 mars 2026 à la salle des fêtes de Limeray.
Avec l’Union Musicale de Noizay.
11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English : Spring Concert in Limeray
The Limeray Municipal Band invites you to its spring concert on Sunday, 29th March 2026.
