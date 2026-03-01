Concert de Printemps à Limeray Limeray

Concert de Printemps à Limeray

La musique municipale de Limeray vous invite à son concert de printemps le dimanche 29 mars 2026 à la salle des fêtes de Limeray.

Avec l’Union Musicale de Noizay.

English : Spring Concert in Limeray

The Limeray Municipal Band invites you to its spring concert on Sunday, 29th March 2026.

