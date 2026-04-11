Concert de Printemps à Méon Méon Noyant-Villages
Concert de Printemps à Méon Méon Noyant-Villages dimanche 12 avril 2026.
Noyant-Villages
Concert de Printemps à Méon
Méon 5 Place de la mairie Noyant-Villages Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concert de Printemps à Méon
La Musique de Noyant sera heureuse de vous retrouver le dimanche 12 avril 2026 pour son concert de printemps à la salle des fêtes de Méon à 15h.
Une programmation variée, riche en découvertes et en classiques à partager en famille et entre amis .
Méon 5 Place de la mairie Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire musiquedenoyant@gmail.com
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English :
Spring concert in Méon
L’événement Concert de Printemps à Méon Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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