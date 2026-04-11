Concert de Printemps à Méon Méon Noyant-Villages

Noyant-Villages

Concert de Printemps à Méon

Méon 5 Place de la mairie Noyant-Villages Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concert de Printemps à Méon

La Musique de Noyant sera heureuse de vous retrouver le dimanche 12 avril 2026 pour son concert de printemps à la salle des fêtes de Méon à 15h.

Une programmation variée, riche en découvertes et en classiques à partager en famille et entre amis .

Méon 5 Place de la mairie Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire musiquedenoyant@gmail.com

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English :

Spring concert in Méon

L’événement Concert de Printemps à Méon Noyant-Villages a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de l’Anjou Vert