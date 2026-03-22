Concert de Printemps à Nazelles-Négron

centre socio-culturel de Nazelles Negron Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de printemps organisé par la Musique Municipale de Nazelles-Négron, le 11 avril 2026, à 20H.

La Musique Musicale de Nazelles-Négron organise un concert de printemps le 11 avril 2026, au centre socio-culturel de Nazelles, avec comme invité le groupe Renaissance d’Onzain.

Entrée libre. 0 .

centre socio-culturel de Nazelles Negron Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 81 74 10 mmnn37530@gmail.com

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English : Spring Concert in Nazelles-Négron

Spring concert organized by the Nazelles-Négron Municipal Band, on April 11, 2026, at 8:00 p.m.

L’événement Concert de Printemps à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-03-22 par OFFICE AMBOISE