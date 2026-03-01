Concert de printemps Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence

Concert de printemps

Samedi 28 mars 2026 de 18h à 19h30. Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

Date(s) :

2026-03-28

À mi-chemin entre tradition classique et café-concert, explorant les cultures populaires et savantes, ils proposent à des publics variés le grand répertoire et des tubes improbables, pour le bonheur des petits et des grands !

L’Ensemble Castellane est une formation professionnelle à géométrie variable, composée de musiciens solistes concertistes



Pierre-Emmanuel LARGERON, violon ; Antoine ROSSFELDER (piano) ; Sylvain CHOUQUET (clarinette), Solmaz SHAVERDI (violoncelle).



À mi-chemin entre tradition classique et café-concert, explorant les cultures populaires et savantes, ils proposent à des publics variés le grand répertoire et des tubes improbables, pour le bonheur des petits et des grands !



Concerts tous publics. .

Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 36 50

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English :

Halfway between classical tradition and café-concert, exploring popular and learned cultures, they offer a variety of audiences the great repertoire and unlikely hits, to the delight of young and old alike!

L’événement Concert de printemps Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence