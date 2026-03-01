Concert de printemps Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence
Concert de printemps Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence samedi 28 mars 2026.
Concert de printemps
Samedi 28 mars 2026 de 18h à 19h30. Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:00:00
fin : 2026-03-28 19:30:00
Date(s) :
2026-03-28
À mi-chemin entre tradition classique et café-concert, explorant les cultures populaires et savantes, ils proposent à des publics variés le grand répertoire et des tubes improbables, pour le bonheur des petits et des grands !
L’Ensemble Castellane est une formation professionnelle à géométrie variable, composée de musiciens solistes concertistes
Pierre-Emmanuel LARGERON, violon ; Antoine ROSSFELDER (piano) ; Sylvain CHOUQUET (clarinette), Solmaz SHAVERDI (violoncelle).
À mi-chemin entre tradition classique et café-concert, explorant les cultures populaires et savantes, ils proposent à des publics variés le grand répertoire et des tubes improbables, pour le bonheur des petits et des grands !
Concerts tous publics. .
Auditorium MJC Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 36 50
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English :
Halfway between classical tradition and café-concert, exploring popular and learned cultures, they offer a variety of audiences the great repertoire and unlikely hits, to the delight of young and old alike!
L’événement Concert de printemps Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence