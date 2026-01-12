Concert de Printemps Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Concert de Printemps Salle du Broustic Andernos-les-Bains vendredi 24 avril 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Musiques variées s’adressant à tous (Disney, James Bond, West side story…)par l’Orchestre d’Harmonie d’Andernos.
Accès libre à tous. .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84 harmonie.andernos@gmail.com
