Concert de Printemps

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ne manquez pas le grand Concert de Printemps proposé par Choral’Lys

28 mars 2026 à 20h30

Entrée gratuite et ambiance festive au programme ! Variété française, Gospel, Chant choral

Buvette à l’entracte

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Don’t miss the Spring Concert by Choral’Lys

march 28, 2026 at 8:30 pm

Free admission and a festive atmosphere! French variety, Gospel, Choral singing

Refreshments at intermission

L’événement Concert de Printemps Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme