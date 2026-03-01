Concert de Printemps Artannes-sur-Indre
Concert de Printemps Artannes-sur-Indre samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps
Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ne manquez pas le grand Concert de Printemps proposé par Choral’Lys
28 mars 2026 à 20h30
Entrée gratuite et ambiance festive au programme ! Variété française, Gospel, Chant choral
Buvette à l’entracte
Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Don’t miss the Spring Concert by Choral’Lys
march 28, 2026 at 8:30 pm
Free admission and a festive atmosphere! French variety, Gospel, Choral singing
Refreshments at intermission
L’événement Concert de Printemps Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme