Concert de Printemps La Filature Audincourt

Concert de Printemps

La Filature 7 Allée de la Filature Audincourt

Tarif : – –

Date : 2026-03-28

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de l’Harmonie Municipale d’Audincourt

Entrée libre

Buvette à l’entracte .

La Filature 7 Allée de la Filature Audincourt 25400
+33 6 63 09 55 36 hma@sfr.fr

English : Concert de Printemps

