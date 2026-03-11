Concert de Printemps avec Aelendir Mercurey

Concert de Printemps avec Aelendir

Salle des Fêtes Mercurey Saône-et-Loire

Concert rock années ’80, ’90 et ’00. Possibilité de se restaurer sur place à partir de 18h30: buvette et food trucks. Places limitées. Possibilité d’acheter des billets en avance, appelez le 06 83 24 15 52. .

Salle des Fêtes Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 24 15 52 mercureyanimations@gmail.com

