Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Printemps avec Alexandra Kazan Église Saint-Laurent Quetteville

Concert de Printemps avec Alexandra Kazan Église Saint-Laurent Quetteville samedi 16 mai 2026.

Lieu : Église Saint-Laurent

Adresse : 305 Quetteville

Ville : 14130 Quetteville

Département : Calvados

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Quetteville

Concert de Printemps avec Alexandra Kazan

Église Saint-Laurent 305 Quetteville Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Afin de célébrer le printemps, un concert se tiendra à l’église Saint Laurent de Quetteville, avec la participation d’Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) et Yves Weertz (guitare)
Participation libre
Afin de célébrer le printemps, un concert se tiendra à l’église Saint Laurent de Quetteville, avec la participation d’Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) et Yves Weertz (guitare)

Participation libre   .

Église Saint-Laurent 305 Quetteville Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Printemps avec Alexandra Kazan

To celebrate spring, a concert will be held in the church of Saint Laurent in Quetteville, featuring Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) and Yves Weertz (guitar).
Free admission

L’événement Concert de Printemps avec Alexandra Kazan Quetteville a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Honfleur-Beuzeville

À voir aussi à Quetteville (Calvados)