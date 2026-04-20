Concert de Printemps avec Alexandra Kazan Église Saint-Laurent Quetteville

Quetteville

Concert de Printemps avec Alexandra Kazan

Église Saint-Laurent 305 Quetteville Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Afin de célébrer le printemps, un concert se tiendra à l’église Saint Laurent de Quetteville, avec la participation d’Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) et Yves Weertz (guitare)

Participation libre

Afin de célébrer le printemps, un concert se tiendra à l’église Saint Laurent de Quetteville, avec la participation d’Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) et Yves Weertz (guitare)

Participation libre .

Église Saint-Laurent 305 Quetteville Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68

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English : Concert de Printemps avec Alexandra Kazan

To celebrate spring, a concert will be held in the church of Saint Laurent in Quetteville, featuring Alexandra Kazan, François Bernheim, Bruno Pollius (Les Poppys) and Yves Weertz (guitar).

Free admission

L’événement Concert de Printemps avec Alexandra Kazan Quetteville a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Honfleur-Beuzeville