Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges

Salle polyvalente Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Choeur de Bréniges vous propose une soirée musicale conviviale et festive à l’occasion du Concert de Printemps.

Sous la direction de Nathalie Marcillac, les choristes du Chœur de Bréniges vous offriront un programme varié et chaleureux, accompagnés à l’accordéon par Frédéric Valy. C

ette soirée sera également marquée par la participation exceptionnelle de la chorale Cantarella de Sainte-Fortunade, dirigée par Maryse Barrau, pour un moment de partage musical riche en émotions.

A 20h, salle Polyvalente. Entrée libre . .

Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88

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English : Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges

L’événement Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges Malemort a été mis à jour le 2026-03-23 par Brive Tourisme