Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges Malemort
Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges Malemort samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges
Salle polyvalente Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le Choeur de Bréniges vous propose une soirée musicale conviviale et festive à l’occasion du Concert de Printemps.
Sous la direction de Nathalie Marcillac, les choristes du Chœur de Bréniges vous offriront un programme varié et chaleureux, accompagnés à l’accordéon par Frédéric Valy. C
ette soirée sera également marquée par la participation exceptionnelle de la chorale Cantarella de Sainte-Fortunade, dirigée par Maryse Barrau, pour un moment de partage musical riche en émotions.
A 20h, salle Polyvalente. Entrée libre . .
Salle polyvalente Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 92 16 88
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English : Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges
L’événement Concert de Printemps avec le Choeur de Bréniges Malemort a été mis à jour le 2026-03-23 par Brive Tourisme
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