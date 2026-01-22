Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs Montagnards LOURDES Lourdes

Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs Montagnards

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs montagnards dimanche 29 mars 2026 à 16h au Palais des congrès de Lourdes.

Entrée: 5€

Renseignements à: pyrenea.lourdes@orange.fr

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie pyrenea.lourdes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring concert with the Pyrénéa women’s choir and the Chanteurs montagnards on Sunday March 29, 2026 at 4pm at the Palais des Congrès in Lourdes.

Admission: 5?

Information: pyrenea.lourdes@orange.fr

L’événement Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs Montagnards Lourdes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Lourdes|CDT65