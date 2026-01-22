Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs Montagnards LOURDES Lourdes
Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs Montagnards
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Concert de printemps avec le chœur de femmes Pyrénéa et les Chanteurs montagnards dimanche 29 mars 2026 à 16h au Palais des congrès de Lourdes.
Entrée: 5€
Renseignements à: pyrenea.lourdes@orange.fr
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie pyrenea.lourdes@orange.fr
English :
Spring concert with the Pyrénéa women’s choir and the Chanteurs montagnards on Sunday March 29, 2026 at 4pm at the Palais des Congrès in Lourdes.
Admission: 5?
Information: pyrenea.lourdes@orange.fr
