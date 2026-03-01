Concert de Printemps avec l’Harmonie des Artisans Réunis de Figeac

Espace Mitterrand Place du Foirail Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les musiciens de l'Harmonie des Artisans Réunis de Figeac ainsi que leur chef, Samuel Collart, sont heureux de vous annoncer leur traditionnel concert de printemps qui aura lieu le samedi 28 mars à 21h à l'Espace François Mitterrand

Les musiciens de l'Harmonie des Artisans Réunis de Figeac ainsi que leur chef, Samuel Collart, sont heureux de vous annoncer leur traditionnel concert de printemps qui aura lieu le samedi 28 mars à 21h à l'Espace François Mitterrand. Un nouveau répertoire, éclectique classique, jazz, musique de film, rock mais aussi latines. Un programme qui fera vivre la musique d'harmonie sur notre territoire.

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Espace Mitterrand Place du Foirail Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 83 70 34 99 hdar46100@yahoo.com

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English :

The musicians of the Harmonie des Artisans Réunis de Figeac and their conductor, Samuel Collart, are pleased to announce their traditional spring concert, which will take place on Saturday, March 28 at 9 p.m. at the Espace François Mitterrand

L’événement Concert de Printemps avec l’Harmonie des Artisans Réunis de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Figeac