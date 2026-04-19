Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs dimanche 19 avril 2026.
Verdun-sur-le-Doubs
Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
L’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs offre un concert de printemps.
Sous la direction du chef Pascal Guichard, les 30 musiciens interprèteront un répertoire d’airs rythmés qui fera vivre la musique d’harmonie le temps d’un après-midi.
Un moment de partage et de découverte pour tous les amateurs de musique.
Buvette. .
Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs
L’événement Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-10 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
À voir aussi à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)
- CycloRoute71 Etape 5 de Verdun-Ciel à Chagny Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Panouille dans la panade Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit du patrimoine de Verdun-sur-le-Doubs Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire 1 mai 2026
- EPTB Aventures « A la rencontre de la confluence » Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Loto concert Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs 2 mai 2026