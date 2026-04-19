Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs

Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs offre un concert de printemps.

Sous la direction du chef Pascal Guichard, les 30 musiciens interprèteront un répertoire d’airs rythmés qui fera vivre la musique d’harmonie le temps d’un après-midi.

Un moment de partage et de découverte pour tous les amateurs de musique.

Buvette. .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 52

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English : Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs

L’événement Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-10 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III