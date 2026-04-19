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Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place de la Halle

Ville : 71350 Verdun-sur-le-Doubs

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Verdun-sur-le-Doubs

Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

L’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs offre un concert de printemps.
Sous la direction du chef Pascal Guichard, les 30 musiciens interprèteront un répertoire d’airs rythmés qui fera vivre la musique d’harmonie le temps d’un après-midi.
Un moment de partage et de découverte pour tous les amateurs de musique.
Buvette.   .

Salle des fêtes Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 52 52 

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English : Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs

L’événement Concert de printemps avec l’orchestre d’harmonie Les Enfants du Doubs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-04-10 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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