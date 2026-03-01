Concert de Printemps

Salle des Beauroy Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Société Musicale Les Enfants de Chablis invite l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de l’Auxerrois pour son concert de Printemps. .

Salle des Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 15 50

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English :

L’événement Concert de Printemps Beine a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois