Concert de Printemps Beine
Concert de Printemps Beine samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps
Salle des Beauroy Beine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Société Musicale Les Enfants de Chablis invite l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire de l’Auxerrois pour son concert de Printemps. .
Salle des Beauroy Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 15 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Printemps Beine a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois