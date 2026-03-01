Concert de printemps église Saint-Laurent Bermont

Concert de printemps

église Saint-Laurent Grande Rue Bermont Territoire de Belfort

Début : 2026-03-28 20:00:00

Rythme, émotion et gaieté, d’hier à aujourd’hui et par-delà les frontières, seront au rendez-vous au concert de printemps que les chorales Polysongs et Si On Chantait donneront , au profit de l’association Bermont-L’orgue des 4 villages pour la restauration de l’orgue de l’église Saint Laurent de Bermont. .

église Saint-Laurent Grande Rue Bermont 90400 Territoire de Belfort

