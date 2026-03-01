Concert de printemps Bindernheim
Concert de printemps Bindernheim samedi 21 mars 2026.
Concert de printemps
rue de Witternheim Bindernheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:15:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Découvrez la musique classique à la musique traditionnelle en passant par des pièces plus contemporaine.
De la musique classique à la musique traditionnelle en passant par des pièces plus contemporaine, vous aurez plaisir à découvrir une Harmonie faite de plaisir et d’UNION. La seconde partie du concert sera assurée par les Z’accords d’Eleon .
rue de Witternheim Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 40 21 mairie.bindernheim@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover classical music to traditional music through more contemporary pieces.
L’événement Concert de printemps Bindernheim a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du Grand Ried