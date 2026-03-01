Concert de printemps Bindernheim

Concert de printemps

rue de Witternheim Bindernheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:15:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

De la musique classique à la musique traditionnelle en passant par des pièces plus contemporaine, vous aurez plaisir à découvrir une Harmonie faite de plaisir et d’UNION. La seconde partie du concert sera assurée par les Z’accords d’Eleon .

rue de Witternheim Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 40 21 mairie.bindernheim@wanadoo.fr

English :

Discover classical music to traditional music through more contemporary pieces.

