Concert de Printemps

Avenue du Général De Gaulle Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Cattenom Loisirs Culture vous invite à son concert de printemps, réunissant le Grand Orchestre d’Harmonie (GOH) de Cattenom et l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville (OHVB).

Un rendez-vous musical qui mettra à l’honneur la richesse et la puissance des harmonies, dans un programme partagé offrant une belle rencontre entre deux ensembles.Tout public

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Avenue du Général De Gaulle Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 55 42 13 contact@mairie-cattenom.fr

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English :

Cattenom Loisirs Culture invites you to its spring concert, featuring the Cattenom Grand Orchestre d?Harmonie (GOH) and the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Bouzonville (OHVB).

This musical event will showcase the richness and power of harmonies, in a shared program offering a wonderful encounter between two ensembles.

L’événement Concert de Printemps Cattenom a été mis à jour le 2026-03-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS