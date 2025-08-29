Concert de printemps Châteaudun
Concert de printemps Châteaudun samedi 11 avril 2026.
Concert de printemps
Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Pour son traditionnel concert de printemps, l’orchestre d’Harmonie de Châteaudun aura le plaisir de partager la scène avec l’Ensemble Intemporel qui se produira en quintet (flûte, clarinette, hautbois, cor, basson).
Créé en 2010 et basé à Tours, l’Ensemble Intemporel réunit des musiciens professionnels qui ont l’expérience du classique, du jazz, de la variété, de l’improvisation et de la musique contemporaine. .
Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
English :
For its traditional spring concert, the Orchestre d’Harmonie de Châteaudun is delighted to share the stage with the Ensemble Intemporel, performing as a quintet (flute, clarinet, oboe, horn, bassoon).
German :
Bei seinem traditionellen Frühlingskonzert wird das Blasorchester von Châteaudun das Vergnügen haben, die Bühne mit dem Ensemble Intemporel zu teilen, das als Quintett (Flöte, Klarinette, Oboe, Horn, Fagott) auftreten wird.
Italiano :
Per il suo tradizionale concerto di primavera, l’Orchestre d’Harmonie de Châteaudun è lieta di condividere il palco con l’Ensemble Intemporel, che si esibisce in quintetto (flauto, clarinetto, oboe, corno e fagotto).
Espanol :
Para su tradicional concierto de primavera, la Orchestre d’Harmonie de Châteaudun se complace en compartir escenario con el Ensemble Intemporel, que actúa en quinteto (flauta, clarinete, oboe, trompa y fagot).
