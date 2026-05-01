Concert de printemps chorale Méli-Mélodies Salle Jacques Brel Val-d’Oire-et-Gartempe
Concert de printemps chorale Méli-Mélodies Salle Jacques Brel Val-d’Oire-et-Gartempe samedi 30 mai 2026.
Val-d’Oire-et-Gartempe
Concert de printemps chorale Méli-Mélodies
Salle Jacques Brel Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Des chansons de toutes époques accompagnées par un pianiste qui joue un arrangement similaire à la chanson d’origine, les paroles projetées sur un écran en simultané et une sonorisation hifi de marque pour un son enveloppant et voilà un concert qui ne ressemble à aucun autre; émotions garanties! .
Salle Jacques Brel Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine philippe.carpentier41@orange.fr
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English : Concert de printemps chorale Méli-Mélodies
L’événement Concert de printemps chorale Méli-Mélodies Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin