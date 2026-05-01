Concert de printemps chorale Méli-Mélodies Salle Jacques Brel Val-d’Oire-et-Gartempe

Val-d’Oire-et-Gartempe

Concert de printemps chorale Méli-Mélodies

Salle Jacques Brel Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Des chansons de toutes époques accompagnées par un pianiste qui joue un arrangement similaire à la chanson d’origine, les paroles projetées sur un écran en simultané et une sonorisation hifi de marque pour un son enveloppant et voilà un concert qui ne ressemble à aucun autre; émotions garanties! .

Salle Jacques Brel Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine philippe.carpentier41@orange.fr

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English : Concert de printemps chorale Méli-Mélodies

L’événement Concert de printemps chorale Méli-Mélodies Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin