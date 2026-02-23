Concert de printemps : clarinette et orgue Eglise Saint-Martin Orgères Dimanche 29 mars, 17h00 libre participation

Les Amis de l’Orgue d’Orgères vous invitent à fêter le printemps avec un duo clarinette & orgue !

Concert de printemps :

———————-

Les Amis de l’Orgue ouvrent leur nouvelle saison musicale par un concert en duo faisant dialoguer **la clarinette et l’orgue**.

Les musiciens invités sont **Gilles Gastou & Loïc Georgeault**, musiciens bien connus de Bretagne, tous deux enseignants au Conservatoire de Saint-Malo.

### Musiques lyriques et inspirées

Au programme de ce concert, une ambiance printanière, poétique, lyrique, intime, parfois même teintée d’humour, avec des œuvres franco-anglaises des XIXè et XXè siècles qui sauront nous toucher avec sincérité.

_Oeuvres de Bridge, Darke, Ladmirault, Langlais, Pierné, Stanford._

http://www.amisorgueorgeres.weebly.com amisorgueorgeres@gmail.com 0683165716

Eglise Saint-Martin place de l’église 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine



