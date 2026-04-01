Concert de Printemps Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert de Printemps Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 26 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert de Printemps
Espace socio-culturel Raymond Conard Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert de Printemps des Enfants du Loir
Venez passer un après-midi musical avec Les Enfants du Loir au Centre Socioculturel à Cloyes-sur-le-Loir à 15h.
Entrée libre. .
Espace socio-culturel Raymond Conard Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 16 67 68 e.morice371@laposte.net
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English :
Enfants du Loir Spring Concert
L’événement Concert de Printemps Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-11 par OT GRAND CHATEAUDUN
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