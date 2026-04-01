Concert de printemps

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Les Joyeux Vignerons de Dambach-la-Ville vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel concert de printemps !

Initialement un ensemble folklorique d’une quinzaine de musiciens, cet orchestre s’est bien développé sous la houlette de Frédéric Schalk. Il compte actuellement environ 35 musiciennes et musiciens, âgés de 14 à 80 ans. C’est un bel exemple d’association intergénérationnelle.

Si le programme fait la part belle à la Bloosmusik alsacienne , ou à la Blasmusik d’Europe centrale, il est néanmoins très éclectique, avec des musiques de films, de comédies musicales et du chant en duo, une des particularités très appréciées de cet ensemble. Laissez-vous surprendre par la diversité des timbres des bois, cuivres et percussions, le tout agrémenté par quelques superbes blagues. .

27 Rue de la Paix Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 43 44 andre.schuhler0151@orange.fr

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English :

Les Joyeux Vignerons de Dambach-la-Ville invite you to their traditional spring concert!

L’événement Concert de printemps Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme du pays de Barr