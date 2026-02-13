Concert de printemps de la Musique de Saint Vincent-des-Prés Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Concert de printemps de la Musique de Saint Vincent-des-Prés

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Fêtons le printemps en musique !

Venez écouter s’enchainer les morceaux joués par les musiciens de la fanfare de Saint Vincent-des-Prés.

Entrée gratuite .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

Celebrate spring with music!

