Concert de printemps de la Musique d’Engwiller Engwiller
Concert de printemps de la Musique d’Engwiller Engwiller samedi 7 mars 2026.
Concert de printemps de la Musique d’Engwiller
Rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
L’orchestre d’harmonie d’Engwiller a le plaisir de vous inviter à son concert de printemps, sous la direction de Aurélien Dresch. Dans la première partie, la vingtaine de musiciens vous offrirons un voyage musical coloré à travers différents styles musicaux. La seconde partie sera l’occasion de revenir à notre style de prédilection la Bloosmusik.
Entrée libre (plateau en faveur d’une association de soutien aux enfants atteints d’épilepsie). Buvette et petite restauration à l’entracte et après le concert.
Samedi 7 mars à 20h (ouverture des portes à 19h)
Contacts infos@amdfe.fr Facebook Amdf Engwiller 0 .
Rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 40 49 17 infos@amdfe.fr
English :
The Engwiller Wind Band is delighted to invite you to its spring concert, conducted by Aurélien Dresch. In the first part, the twenty-odd musicians will take you on a colorful musical journey through different musical styles. The second part will be an opportunity to return to our preferred style: Bloosmusik.
