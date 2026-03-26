Concert de printemps de la Muso Maianenco Centre Frédéric Mistral Maillane

Concert de printemps de la Muso Maianenco

Samedi 11 avril 2026 de 20h30 à 22h. Centre Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Concert de printemps de la Muso Maianenco.

La Muso Maianenco vous invite à un concert de printemps



La Muso Maianenco, harmonie de Maillane fièrement deux fois centenaire vous donne rendez-vous pour un événement musical exceptionnel.





Ce concert unique marquera non seulement l’ancrage de la Muso Maianenco dans la modernité, mais aussi son éternel engagement à faire vivre la musique sous toutes ses formes avec passion et originalité. .

Centre Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr

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English :

Muso Maianenco spring concert.

L’événement Concert de printemps de la Muso Maianenco Maillane a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence