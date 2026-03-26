Concert de printemps de la Muso Maianenco Centre Frédéric Mistral Maillane
Concert de printemps de la Muso Maianenco Centre Frédéric Mistral Maillane samedi 11 avril 2026.
Concert de printemps de la Muso Maianenco
Samedi 11 avril 2026 de 20h30 à 22h. Centre Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Concert de printemps de la Muso Maianenco.
La Muso Maianenco vous invite à un concert de printemps
La Muso Maianenco, harmonie de Maillane fièrement deux fois centenaire vous donne rendez-vous pour un événement musical exceptionnel.
Ce concert unique marquera non seulement l’ancrage de la Muso Maianenco dans la modernité, mais aussi son éternel engagement à faire vivre la musique sous toutes ses formes avec passion et originalité. .
Centre Frédéric Mistral 11 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 64 55 38 brelsuppo@yahoo.fr
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English :
Muso Maianenco spring concert.
L’événement Concert de printemps de la Muso Maianenco Maillane a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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