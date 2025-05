Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes – LOURDES Lourdes, 17 mai 2025 18:30, Lourdes.

Hautes-Pyrénées

Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 18:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ALLIANCE MUSICALE DE LOURDES

SAMEDI 17 MAI À 18 H 30 AU PALAIS DES CONGRÈS

« Cette année, le concert sera dédié à Pascal Garde, récemment décédé. Pendant plusieurs dizaines d’années, il a été une figure incontournable de la vie musicale de Lourdes, se dépensant sans compter pour la faire vivre et l’animer, à la fois comme musicien talentueux, comme chef d’orchestre, comme président et comme professeur. » L’Alliance Musicale de Lourdes

Concert gratuit.

Ouverture des portes à 17 h 45.

Renseignements au 06 79 49 40 28

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 49 40 28

English :

SPRING CONCERT BY THE ALLIANCE MUSICALE DE LOURDES

SATURDAY MAY 17 AT 6:30 PM AT THE PALAIS DES CONGRÈS

« This year’s concert is dedicated to Pascal Garde, who recently passed away. For several decades, he was a key figure in the musical life of Lourdes, working tirelessly to bring it to life and enliven it, as a talented musician, conductor, president and teacher. » L’Alliance Musicale de Lourdes

Free concert.

Doors open at 5:45 p.m.

Information on 06 79 49 40 28

German :

FRÜHLINGSKONZERT DER MUSIKALLIANZ VON LOURDES

SAMSTAG, 17. MAI, 18.30 UHR IM KONGRESSZENTRUM

« Dieses Jahr wird das Konzert dem kürzlich verstorbenen Pascal Garde gewidmet. Jahrzehntelang war er eine unumgängliche Figur im Musikleben von Lourdes und verausgabte sich unermüdlich, um es am Leben zu erhalten und zu beleben, sowohl als talentierter Musiker, als Dirigent, als Vorsitzender und als Lehrer. » Die Alliance Musicale de Lourdes

Kostenloses Konzert.

Türöffnung um 17.45 Uhr.

Informationen unter 06 79 49 40 28

Italiano :

CONCERTO DI PRIMAVERA DELL’ALLIANCE MUSICALE DE LOURDES

SABATO 17 MAGGIO ALLE 18.30 AL PALAZZO DEI CONGRESSI

« Quest’anno il concerto sarà dedicato a Pascal Garde, recentemente scomparso. Per diversi decenni è stato una figura chiave nella vita musicale di Lourdes, lavorando instancabilmente per darle vita come musicista di talento, direttore d’orchestra, presidente e insegnante » L’Alleanza Musicale di Lourdes

Concerto gratuito.

Apertura porte alle 17.45.

Informazioni al numero 06 79 49 40 28

Espanol :

CONCIERTO DE PRIMAVERA DE LA ALLIANCE MUSICALE DE LOURDES

SÁBADO 17 DE MAYO A LAS 18.30 H EN EL PALACIO DE CONGRESOS

« Este año, el concierto estará dedicado a Pascal Garde, recientemente fallecido. Durante varias décadas, fue una figura clave en la vida musical de Lourdes, trabajando incansablemente para darle vida como músico de talento, director de orquesta, presidente y profesor » La Alianza Musical de Lourdes

Concierto gratuito.

Apertura de puertas a las 17h45.

Información en el 06 79 49 40 28

L’événement Concert de printemps de l’Alliance Musicale de Lourdes Lourdes a été mis à jour le 2025-05-10 par OT de Lourdes|CDT65