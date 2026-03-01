Concert de printemps de l’harmonie Amalrici Villare Ammerschwihr

Concert de printemps de l’harmonie Amalrici Villare

La musique municipale célèbre l’arrivée du printemps avec un répertoire varié. La thématique du concert est Amalrici Villare .

Venez assister au fabuleux concert donné à l’occasion du printemps par l’harmonie municipale d’Ammerschwihr. Un rendez-vous annuel très prisé par les mélomanes.

L’ensemble des jeunes ouvrira le concert par la Girl Power suivi par la grande formation placée sous la baguette de Julie Girardin-Körper.

Un moment fort sera sans nul doute la création de la pièce composée par Marchal Sylvain Les 3 Bruants d’Amalrici . L’histoire de notre belle ville d’Ammerschwihr prendra vie et le chiffre 3 y raisonnera des 3 bruants aux trois seigneurs, se sont les 3 tours qui s’imposent comme un symbole du temps qui passe mais ne tarit pas la quiétude et la beauté du site. Lovés dans ce terroir unique, c’est avec une ode majestueuse faite de pièces puissantes, vives et légendaires que nous vous embarquons à la découverte d’Almarici Villare.

Une belle soirée pleine d’émotions vous attend !

route de Labaroche Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 75 90 95 olivierkorper@yahoo.fr

