Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont Chaumont
Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont Chaumont dimanche 29 mars 2026.
Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Tout public
L’harmonie de Chaumont vous donne rendez-vous pour son concert de printemps.
Places limitées réservation obligatoire .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est orchestreharmoniechaumont@gmail.com
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English :
L’événement Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont
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