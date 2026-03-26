Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Tout public

L’harmonie de Chaumont vous donne rendez-vous pour son concert de printemps.

Places limitées réservation obligatoire .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est orchestreharmoniechaumont@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Printemps de l’harmonie de Chaumont Chaumont a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont