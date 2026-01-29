Concert de Printemps de l’Harmonie de Dollon rue de la piscine Dollon

Concert de Printemps de l’Harmonie de Dollon

rue de la piscine Salle des fêtes Dollon Sarthe

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’Harmonie de Dollon vous propose son concert annuel à 20h30 à la salle des fêtes du complexe Roland Pitard de Dollon.

Entrée gratuite. .

rue de la piscine Salle des fêtes Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 59 77 51 sandrine.deal@neuf.fr

L'événement Concert de Printemps de l'Harmonie de Dollon Dollon a été mis à jour le 2026-01-29