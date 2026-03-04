Concert de Printemps de l’harmonie de Montier en Der, Pôle socioculturel, La Porte du Der

Concert de Printemps de l’harmonie de Montier en Der 11 et 12 avril Pôle socioculturel Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T20:30:00+02:00 – 2026-04-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Chaque année, l’harmonie de Montier en Der propose son traditionnel concert de printemps. Un concert devenu une tradition au fil des années.

Pôle socioculturel Rue de l’abattoir 52220 Montier en Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est

L’harmonie de Montier en Der vous propose son concert annuel de printemps musique harmonie