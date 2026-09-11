Concert de Printemps de l’harmonie de Soustons – Saison Culturelle 2026 – 2027 Place des Arènes Soustons
samedi 3 avril 2027 · Place des Arènes · Soustons
Informations pratiques
Soustons
Concert de Printemps de l’harmonie de Soustons – Saison Culturelle 2026 – 2027
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03 17:00:00
fin : 2027-04-03
Date(s) :
2027-04-03
Jean-Pierre Labaste, direction
Formation emblématique de la vie musicale locale, l’Harmonie propose un programme riche et varié mêlant grandes œuvres pour orchestre d’harmonie, musiques de films et répertoire contemporain.
Jean-Pierre Labaste, direction
Formation emblématique de la vie musicale locale, l’Harmonie propose un programme riche et varié mêlant grandes œuvres pour orchestre d’harmonie, musiques de films et répertoire contemporain. Ce concert met en lumière l’engagement, la passion et la qualité artistique de ses musiciens. Une soirée placée sous le signe du partage, de l’émotion et du plaisir de la musique vivante. .
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English : Concert de Printemps de l’harmonie de Soustons – Saison Culturelle 2026 – 2027
Jean-Pierre Labaste, Conductor
A landmark ensemble in the local music scene, the Harmonie offers a rich and varied program that blends major works for wind orchestra, film scores, and contemporary repertoire.
L’événement Concert de Printemps de l’harmonie de Soustons – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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