Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin

Concert de Printemps

Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin samedi 28 mars 2026.

Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise

Aux Halles Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Concert de printemps de l’Harmonie GARLINOISE et avec l’harmonie junior. Buvette et vente de crêpes.   .

Aux Halles Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 28 63 01  harmoniegarlinoise@gmail.com

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English : Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise

L’événement Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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