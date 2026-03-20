Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin
Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise
Aux Halles Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de printemps de l’Harmonie GARLINOISE et avec l’harmonie junior. Buvette et vente de crêpes. .
Aux Halles Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 28 63 01 harmoniegarlinoise@gmail.com
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English : Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise
L’événement Concert de Printemps, de l’Harmonie Garlinoise Garlin a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran