Concert de printemps de l’Harmonie

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

L’Harmonie de St André vous invite à son prochain concert qui aura lieu le vendredi 20 mars à la salle du Champ de Foire à 20h30 avec l’harmonie de Mirambeau en invités. .

Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine harmonie.de.st.andre.33@gmail.com

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English : Concert de printemps de l’Harmonie

L’événement Concert de printemps de l’Harmonie Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Bourg Cubzaguais Tourisme