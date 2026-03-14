Concert de printemps de l’Harmonie Saint-André-de-Cubzac
Concert de printemps de l’Harmonie Saint-André-de-Cubzac vendredi 20 mars 2026.
Concert de printemps de l’Harmonie
Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
L’Harmonie de St André vous invite à son prochain concert qui aura lieu le vendredi 20 mars à la salle du Champ de Foire à 20h30 avec l’harmonie de Mirambeau en invités. .
Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine harmonie.de.st.andre.33@gmail.com
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English : Concert de printemps de l’Harmonie
L’événement Concert de printemps de l’Harmonie Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Bourg Cubzaguais Tourisme