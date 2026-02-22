Concert de printemps de l’orchestre Bazic Orchestra Brain-sur-Allonnes

Concert de printemps de l’orchestre Bazic Orchestra

Fondé en 1886, le Bazic Orchestra se prépare à fêter son 140ème anniversaire.

Pour l’occasion, plusieurs événements sont en préparation. Pour ce début d’année, Bazic Orchestra a le plaisir d’accueillir ses voisins et amis de Music’AVarennes lors de son concert de printemps.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 1er mars 2026 Horaires de représentation à partir de 15h. .

Place du foyer rural Brain-sur-Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 01 24 harmonie.brain.sur.allonnes@gmail.com

Founded in 1886, the Bazic Orchestra is preparing to celebrate its 140th anniversary.

