CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES HALLE AUX MARCHANDS Rieumes

CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des marchands Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

L’orchestre d’harmonie de Rieumes présente son concert de printemps.

L’Orchestre d’Harmonie de Rieumes est ravi d’annoncer son Concert de Printemps, une célébration musicale qui promet d’enchanter vos sens et de vous transporter vers des horizons mélodiques inoubliables.

Le dimanche 12 avril, à 17h00, sous la Halle aux Marchands de Rieumes résonneront des mélodies les plus envoûtantes interprétées sous la direction musicale de Jose PALOMERA & Alexis SALESSES. Notre ensemble vous présentera un répertoire diversifié allant des classiques intemporels à la chanson française, offrant ainsi une expérience musicale inoubliable pour les mélomanes de tous âges.

Que vous soyez un passionné de musique d’harmonie ou simplement à la recherche d’une expérience culturelle enrichissante, le Concert de Printemps vous promet une après-midi radieuse où les notes danseront dans l’air comme des pétales de fleurs au vent.

Entrée libre et gratuite. .

HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Rieumes Wind Band presents its spring concert.

L’événement CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE RIEUMES Rieumes a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE