Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Decize Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Decize

Concert de printemps de l’Orchestre d’Harmonie Municipale de Decize

Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Orchestre d’Harmonie de Decize a le plaisir de présenter son concert de printemps, placé cette année sous le thème enchanteur de Pinocchio.

Ce rendez‑vous musical promet, comme à chacune de ses représentations, un moment riche en émotions et en découvertes, porté par la qualité et l’énergie des musiciens.

Salle Théodore Gérard (Salle des Fêtes) Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

