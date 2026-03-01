Concert de Printemps De l’orient à l’occident Rouen

Concert de Printemps De l’orient à l’occident

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 22:00:00

2026-03-19

La symphonie n°40 est, sans doute, la plus connue de Mozart, c’est l’une des dernières composée par lui, il est alors âgé de 32 ans. Accablé par la vie, perte de sa fille, difficulté d’être un artiste (même génial) et d’en vivre Mozart donne pourtant à entendre dans cette symphonie, avec une incroyable palette stylistique, toutes les émotions de la vie. Ecrit dès l’origine pour une petite forme orchestrale, la version proposée par Oswald Sallaberger, sextuor à corde + flûte rend parfaitement compte de l’intensité sublime de cette composition.

au programme également La symphonie en ré mineur de François Joseph Gossec et les morceaux Over the Rainbow, Amazing grace et Caravan

Avec les artistes Amandine Jendoubi, saxophone, Karl Espinasse, Flûte, Cécile Tref, Violon, Mathilde Ricque, Jennifer Rio, Alto,Thibaut Leroy, David Penitzka, violoncelle et Oswald Sallaberger, Violon/Direction .

+33 6 60 89 95 54 lamaisonilluminee@gmail.com

