Concert de printemps de Molto Assaï, Eglise Sainte Bernadette, Mérignac
Concert de printemps de Molto Assaï, Eglise Sainte Bernadette, Mérignac dimanche 29 mars 2026.
Concert de printemps de Molto Assaï Dimanche 29 mars, 17h00 Eglise Sainte Bernadette Gironde
Entrée 10€, réduit 7€, gratuit pour moins de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00
L’orchestre symphonique amateur Molto Assaï a le plaisir de vous convier à son concert de printemps.
Au programme :
- Concerto pour violon de Beethoven
- España de Chabrier
- Oeuvres de Berlioz
- Musiques de films d’Ennio Morricone
Eglise Sainte Bernadette 4 Impasse Chapelle Sainte-Bernadette, Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/molto-assai/evenements/concert-de-printemps-de-molto-assai-2026 »}] https://www.helloasso.com/associations/molto-assai/evenements/concert-de-printemps-de-molto-assai-2026
L’orchestre symphonique amateur Molto Assaï a le plaisir de vous convier à son concert de printemps concert musique classique