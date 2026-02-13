Concert de printemps de Molto Assaï, Eglise Sainte Bernadette, Mérignac

Concert de printemps de Molto Assaï Dimanche 29 mars, 17h00 Eglise Sainte Bernadette Gironde

Entrée 10€, réduit 7€, gratuit pour moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T17:00:00+02:00 – 2026-03-29T19:00:00+02:00

L’orchestre symphonique amateur Molto Assaï a le plaisir de vous convier à son concert de printemps.

Au programme :

Concerto pour violon de Beethoven

España de Chabrier

Oeuvres de Berlioz

Musiques de films d’Ennio Morricone

Eglise Sainte Bernadette 4 Impasse Chapelle Sainte-Bernadette, Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/molto-assai/evenements/concert-de-printemps-de-molto-assai-2026 »}] https://www.helloasso.com/associations/molto-assai/evenements/concert-de-printemps-de-molto-assai-2026

