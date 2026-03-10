Concert de printemps Rue de la chocolaterie Donzère

Concert de printemps

Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle -Parc de la Chocolaterie Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Un moment d’émotion vous attend ! Venez écouter les élèves de l’Ecole de musique communal de Donzère lors d’une soirée organisée à l’Espace Aiguebelle du Parc de la Chocolaterie.

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Rue de la chocolaterie Espace Aiguebelle -Parc de la Chocolaterie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

A moment of emotion awaits you! Come and listen to the students of Donzère’s local music school during an evening organized at the Espace Aiguebelle in the Parc de la Chocolaterie.

L’événement Concert de printemps Donzère a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence